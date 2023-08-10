Во Франции горит зерновое хранилище

Пожар во Франции. Горит в зернохранилище возле торгового порта Ларошель. Задействованы более 70 спасателей. Для ликвидации огня они попросили подкрепление. Согласно предварительной информации, возгорание возникло на конвейерной ленте для поднятия зерна. Есть угроза взрыва.