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Во Франции горит зерновое хранилище
Пожар во Франции. Горит в зернохранилище возле торгового порта Ларошель. Задействованы более 70 спасателей. Для ликвидации огня они попросили подкрепление. Согласно предварительной информации, возгорание возникло на конвейерной ленте для поднятия зерна. Есть угроза взрыва.
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