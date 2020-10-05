Во Франции и Италии продолжаются спасательные операции после шторма "Алекс"

Непогода принесла годовую норму осадков - ветер, подтопления и даже оползни. Жители долины Ройя буквально отрезаны от мира - пропала связь и электричество. На местах происшествий работают французские правоохранители и пожарно-спасательная служба Италии. На помощь брошены вертолеты. Мобилизованы более трех тысяч человек. Сообщается о более 10 погибших. Еще несколько десятков пропали без вести.