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Во Франции и Италии продолжаются спасательные операции после шторма "Алекс"

Непогода принесла годовую норму осадков - ветер, подтопления и даже оползни. Жители долины Ройя буквально отрезаны от мира - пропала связь и электричество. На местах происшествий работают французские правоохранители и пожарно-спасательная служба Италии. На помощь брошены вертолеты. Мобилизованы более трех тысяч человек. Сообщается о более 10 погибших. Еще несколько десятков пропали без вести.

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