Во Франции из-за протестов парализована работа всех видов транспорта

Всеобщая забастовка продолжается: во Франции из-за протестов недовольных пенсионной реформой парализована работа всех видов транспорта. Авиакомпании сокращают число рейсов, перебои наблюдаются в курсировании междугородних экспрессов. На дорогах - километровые пробки. Из 16 веток парижского метро работают только две. Все чаще людям приходится добираться до нужного места пешком. Сегодня ожидается новая волна протестов, в которой вновь примут участие работники транспортного сектора, энергетической сферы, учителя и медики.