Во Франции к акции "День без автомобиля" присоединились парижане

На улицах можно заметить лишь пешеходов и велосипедистов. В стране официальный запрет на использование машин до 6 вечера. Исключения составляют только кареты скорой помощи, такси и общественный транспорт. Правда, для последних стоит ограничение на скорость: не превышать 30 километров в час.