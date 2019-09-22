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Во Франции к акции "День без автомобиля" присоединились парижане

На улицах можно заметить лишь пешеходов и велосипедистов. В стране официальный запрет на использование машин до 6 вечера. Исключения составляют только кареты скорой помощи, такси и общественный транспорт. Правда, для последних стоит ограничение на скорость: не превышать 30 километров в час.

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