Во Франции - катастрофические последствия после очередных погромов

Ряд предприятий из-за демонстраций уже потеряли до половины своей выручки. В одном только Париже ущерб исчисляется в миллионах евро. Сегодня с телеобращением к французам выступит лидер Пятой республики Эммануэль Макрон.

Тем временем во французском МИД отреагировали на предположение президента США о том, что протесты спровоцировало Парижское соглашение по климату. Глава внешнеполитического ведомства призвал хозяина Белого дома не вмешиваться во внутренние дела Франции.