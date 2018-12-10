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Во Франции - катастрофические последствия после очередных погромов

Ряд предприятий из-за демонстраций уже потеряли до половины своей выручки. В одном только Париже ущерб исчисляется в миллионах евро. Сегодня с телеобращением к французам выступит лидер Пятой республики Эммануэль Макрон.
Тем временем во французском МИД отреагировали на предположение президента США о том, что протесты спровоцировало Парижское соглашение по климату. Глава внешнеполитического ведомства призвал хозяина Белого дома не вмешиваться во внутренние дела Франции.

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