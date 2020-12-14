Во Франции местные волонтеры объявили благотворительную акцию в поддержку бездомных

Формируют для малоимущих подарки к Рождеству в коробках из-под обуви. Франция чуть ли не на первом месте в мире по количеству лиц, не имеющих постоянного места жительства. Бездомных здесь называют "клошарами". За последние годы количество таковых выросло. К местным клошарам присоединились эмигранты из бедных стран, приехали за красивой жизнью, но остались ни с чем.