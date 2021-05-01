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Во Франции митингующие вступили в схватку с полицией: начались задержания

В Париже и других городах Франции проходят массовые манифестации, приуроченные к 1 Мая. Недавно в стране принят закон "О глобальной безопасности", который ужесточил наказания за нарушение правопорядка в ходе массовых акций. В Лионе митингующие вступили в схватку с полицией. Начались задержания.

Во Франции профсоюзы обладают большим влиянием. Потому первомайские акции весьма многолюдны. Тем более что к ним присоединились и сочувствующие движению "желтых жилетов".


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