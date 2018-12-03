Во Франции могут начаться переговоры премьер-министра Эдуара Филиппа с представителями протестующих

Во Франции уже сегодня могут начаться переговоры премьер-министра Эдуара Филиппа с представителями протестующих. Как пишет местная пресса, также Эдуар Филипп готов встретиться с лидерами парламентских партий по поручению президента. Накануне Эммануэль Макрон провел срочное заседание правительства в связи с акциями «желтых жилетов», которые не стихают третью неделю. Две последние субботы выступления демонстрантов превращались в беспорядки. В Париже были задержаны более 400 человек. Не менее 200 из них предстанут перед судом.