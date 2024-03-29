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Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпийских игр
Самое ожидаемое во Франции событие - летние Олимпийские игры - могут пройти без церемонии открытия. На этом настаивают спецслужбы страны из-за террористической угрозы. Речь о "сценарии скоординированной атаки в день церемонии открытия Игр перед камерами мирового телевидения".
По мнению силовиков, место, где соберутся несколько десятков тысяч человек, может стать лакомой целью для террористов. Особо опасны одиночки, которые могут въехать в толпу на автомобиле или, слившись с ней, привести в действие взрывное устройство или открыть огонь из автоматов.
И тут резонный вопрос - почему бы не тратить больше средств из бюджета на безопасность. Но Европа предпочитает милитаризацию. Так, Варшава продолжает вооружаться. Конгресс США одобрил продажу Польше средств воздушного боя. Это более 800 ракет "воздух-земля" с дальностью полета почти в тысячу километров, также 745 ракет "воздух-воздух" средней дальности и порядка 200 ракет малой дальности. В Литве же появятся ЗРК Patriot большой дальности. Их направят уже летом Нидерланды. В Минобороны прибалтийской республики утверждают: комплексы пробудут в стране всего несколько недель – для учений. Литва в военной сфере также сотрудничает с Италией - закупает тактические военно-транспортные самолеты.
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