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Во Франции могут ввести чеки на продукты

Во Франции могут ввести чеки на продукты. Президент Макрон признал, что в условиях угрозы продовольственного кризиса не видит иного выхода для спасения среднего класса и наиболее бедных домохозяйств от голода, как снабдить народ талонами на еду.

В случае своего переизбрания на второй срок Макрон обещает оказать дополнительную поддержку сельскохозяйственной отрасли Франции.

Но упирает на то, что из-за последствий конфликта в Украине кризис грозит всему миру, поэтому призывает французов потуже затягивать пояса.

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