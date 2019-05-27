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Во Франции мужчина подъехал к булочной на велосипеде и оставил сумку с бомбой

Во Франции разыскивают мужчину, который подъехал к булочной в Лионе на велосипеде и оставил сумку с бомбой. Все это произошло на улице Гюго. При взрыве пострадали 13 человек. Началась паника. На место прибыли патрульные машины и кареты скорой помощи. Раненые госпитализированы. Взрывное устройство было начинено гайками, болтами и обрезками гвоздей. Расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

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