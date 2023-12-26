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Во Франции на 4 дня задержали 300 иностранных пассажиров

Во Франции на четыре дня задержали экипаж и пассажиров иностранной чартерной компании. Борт, на котором находились 303 индийца, направлялся из Дубая в Никарагуа, остановился во французском аэропорту рядом с Парижем на дозаправку, однако самолет задержали после анонимного сообщения о якобы перевозке нелегальных мигрантов. Пассажиров разместили в зале ожидания, из-за чего пришлось остановить прием других рейсов, начиная с утра пятницы.

В итоге путь продолжили не все, лишь 276 индийцев. Самолет, однако, направился не в Никарагуа, куда были куплены билеты, а в Индию.25 человек остались во Франции и подали заявление об убежище. Еще двоих - подозревали в организации перевозок нелегалов, позже обвинения с них были сняты.

Обстоятельства задержания самолета выясняет посольство Индии во Франции.

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