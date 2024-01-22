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Во Франции на акцию протеста против нового закона о миграции вышли около 75 тыс. человек
Французывновь бастуют. По сообщениям местной радиостанции, на акции протеста против нового закона, ужесточающего правила иммиграции вышли около 75 тысяч человек.
Под лозунгами отмены новых миграционных правил во Франции прошло более 160 манифестаций, самая масштабная - в Париже.
Демонстрации вспыхнули за несколько дней до оглашения решения Конституционного совета Франции, который должен вынести решение о соответствии нового закона нормам французской конституции.
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