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Во Франции на очередную акцию протеста вышли "желтые жилеты"

В Лионе, чтобы остановить демонстрантов, полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Несколько человек получили ранения. В Париже в связи с субботними манифестациями усилены меры безопасности. Напомним, протесты против реформ властей продолжаются с ноября 2018 года.

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