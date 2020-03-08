Во Франции на очередную акцию протеста вышли "желтые жилеты"

В Лионе, чтобы остановить демонстрантов, полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Несколько человек получили ранения. В Париже в связи с субботними манифестациями усилены меры безопасности. Напомним, протесты против реформ властей продолжаются с ноября 2018 года.