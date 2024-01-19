Во Франции на протесты вышли полицейские - что требуют стражи порядка

Наши сотрудники годами находились между молотом и наковальней. Они считаются полицией, когда речь заходит об ограничениях и подневольном состоянии для них, как это будет на Олимпийских играх, но их всегда забывают, когда речь заходит о компенсации.

Джордж Кнехт, руководитель Профсоюза полиции (Франция)