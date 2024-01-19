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Во Франции на протесты вышли полицейские - что требуют стражи порядка

Очередной протест во Франции. На этот раз вышли сотрудники полиции, причем на улицы сразу нескольких городов. Стражи порядка требуют повышения зарплаты и изменения условий труда во время Олимпийских игр в Париже. Они хотят бонусов в размере до 2 тысяч евро, а также гарантий отпуска и поддержки по уходу за детьми.

Наши сотрудники годами находились между молотом и наковальней. Они считаются полицией, когда речь заходит об ограничениях и подневольном состоянии для них, как это будет на Олимпийских играх, но их всегда забывают, когда речь заходит о компенсации.
Джордж Кнехт, руководитель Профсоюза полиции (Франция)

Если же требования сотрудников полиции не будут выполнены, они могут пойти и на "дополнительные меры", начиная с блокировки работы аэропортов во время Олимпийских игр, заканчивая их полным срывом.

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