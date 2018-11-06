Во Франции на забастовку вышли медики

Они недовольны президентской реформой здравоохранения. С октября в стране изменились формы соцстрахования. Отныне доставку пациентов должны финансировать больницы. Сотрудники скорой помощи в знак протеста перекрыли движение в центре Парижа. По их мнению, такое решение повлечет убытки, так как больницы будут экономить и пользоваться услугами дешевых перевозчиков.