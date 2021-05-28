Во Франции на женщину-полицейского напали с ножом

Вооруженный ножом мужчина ворвался в участок и нанес несколько ранений одной из сотрудниц. Затем он попытался скрыться на автомобиле, но попал в аварию. На его поимку направили 240 жандармов, включая антитеррористическое подразделение.

Полиция при задержании применила огнестрельное оружие

Задержание было произведено с применением оружия. Огонь открыли при первой же попытке преступника приблизиться к полиции. Злоумышленник скончался в больнице.

Около месяца тому назад во Франции вступил в силу закон "О глобальной безопасности". Он дал полиции право жестко пресекать любые нападения. Также закон запрещает фото- и видеосъемку стражей порядка, находящихся при исполнении. Таким образом в стране пытаются справиться с разгулом преступности: в пригородах крупных городов иммигрантская молодежь регулярно атакует полицейских.