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Во Франции началась четвертая волна коронавируса
Во Франции началась четвертая волна эпидемии коронавируса. Об этом, исходя из динамики заболеваемости, заявили в правительстве.Число заболевших COVID-19 удвоилось в стране за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев в день. 80 % заражений приходится на штамм "Дельта".
ВОЗ зафиксировала штамм "Лямбда" более чем в 30 странах. Он циркулирует в основном в Северной и Южной Америке. Его обнаружили в Перу в декабре. ВОЗ ведет за ним пристальное наблюдение.
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