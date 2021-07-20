Во Франции началась четвертая волна коронавируса

Во Франции началась четвертая волна эпидемии коронавируса. Об этом, исходя из динамики заболеваемости, заявили в правительстве.Число заболевших COVID-19 удвоилось в стране за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев в день. 80 % заражений приходится на штамм "Дельта".



ВОЗ зафиксировала штамм "Лямбда" более чем в 30 странах. Он циркулирует в основном в Северной и Южной Америке. Его обнаружили в Перу в декабре. ВОЗ ведет за ним пристальное наблюдение.