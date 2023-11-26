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Во Франции начались массовые беспорядки на национальной почве
Накануне во Франции тысячи людей съехались в город Роман-сюр-Изер, чтобы выразить свое возмущение "черным расизмом", жертвами которого стали местные жители. Несколько дней назад на традиционном фестивале толпа мигрантов устроила погром. Десятки людей избиты, а один молодой человек скончался от ножевых ранений. Нападающие скандировали: "Мы пришли резать белых". Хотя полиция позднее задержала погромщиков, им грозит довольно мягкое наказание. Эта история всколыхнула Францию. Толпы возмущенных радикалов наводнили город и устроили минувшей ночью массовые беспорядки.
Десятки участников беспорядков задержаны полицией. Хотя антииммигрантские настроения в стране крепнут, противостояние на расовой и национальной почве будет только накаляться. Во Франции приезжие, которые не ассимилировались и во втором-третьем поколении, составляют 10-15 % населения. Настроены они часто агрессивно и за право считаться хозяевами страны готовы с коренными жителями поспорить.
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