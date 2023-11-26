Во Франции начались массовые беспорядки на национальной почве

Накануне во Франции тысячи людей съехались в город Роман-сюр-Изер, чтобы выразить свое возмущение "черным расизмом", жертвами которого стали местные жители. Несколько дней назад на традиционном фестивале толпа мигрантов устроила погром. Десятки людей избиты, а один молодой человек скончался от ножевых ранений. Нападающие скандировали: "Мы пришли резать белых". Хотя полиция позднее задержала погромщиков, им грозит довольно мягкое наказание. Эта история всколыхнула Францию. Толпы возмущенных радикалов наводнили город и устроили минувшей ночью массовые беспорядки.