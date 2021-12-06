Во Франции начался предвыборный сезон

Кадры "уважения прав человека и свободы мнений" из Франции. Кандидат в президенты страны Эрик Земмур объявил о начале президентской кампании и уже провел первый митинг. Пришли десятки сторонников движения "Антифа". Изначально встреча проходила без инцидентов. Но спустя время начались столкновения сторонников Земмура, либералов и полиции.

За крайне правые взгляды Земмура уже успели окрестить "французским Трампом". Он также намерен жестко бороться с нелегальной миграцией в страну. Это вызывает неоднозначные оценки местных жителей. Полярность взглядов и стала причиной масштабной драки после первого предвыборного митинга.