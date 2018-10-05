Во Франции начато расследование о пропаже главы Интерпола Мэн Хунвэя

Мужчина в конце сентября отправился в Китай и с тех пор не выходил на связь. Об исчезновении французским властям сообщила его супруга. Она больше недели не получала вестей от мужа. Следователи не исключают, что 64-летний мужчина задержан и помещен под стражу в Пекине. Мэн Хунвей - глава Интерпола с осени 2016.