Во Франции накануне прошел второй тур муниципальных выборов

Около пяти тысяч населенных пунктов открыли участки в условиях усиленных мер санитарной безопасности. Бюллетени для голосования можно было получить по почте и принести с собой. Для заполнения бланков у каждого должна быть своя ручка. И избиратели, и комиссия должны быть в масках. К слову, эти выборы привнесли свои сюрпризы. Впервые за 25 лет в городе с населением свыше 100 тысяч человек победил кандидат от ультраправых - партии "Европа - экология - зеленые". При этом в стране рекордно низкая явка. Проголосовало лишь 40 процентов населения.