Во Франции вместо ушедшей в отставку премьер-министра Борн должность главы кабинета занял Габриель Атталь. Он мало известен успехами в управлении, но состоит в браке с мужчиной - депутатом парламента и лидером одной из политпартий. Вероятно, это и обеспечило Атталю карьерный рост. Макрону для спасения рейтинга необходим премьер, который отвлечет внимание французов от антисоциальной политики президента. Ничего лучше гей-премьера изобрести не удалось: в свои 34 Атталь стал самым юным главой кабмина в истории страны.