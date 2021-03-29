Во Франции, несмотря на COVID-ограничения, прошли акции против изменения климата

Во Франции карантинные ограничения не стали преградой для проведения акций против изменения климата. В воскресенье по всей республике вышли не менее 110 тыс. человек. Почти половина прошлась маршем по Парижу. Митинги состоялись также в Тулузе, Лилле и других крупных городах. Манифестанты требовали от властей принять законы о защите климата, остановить потепление и защитить планету.