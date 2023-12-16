Во Франции не утихают навозные бунты

Протесты с душком в Пятой республике. Во Франции не стихают навозные бунты. Митингующие фермеры продолжают заливать префектуры данным ресурсом и метать яйца в окна административных зданий. Демонстранты требуют финансовой помощи со стороны государства, а также выступают против политики розничных и закупочных цен.