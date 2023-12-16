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Во Франции не утихают навозные бунты

Протесты с душком в Пятой республике. Во Франции не стихают навозные бунты. Митингующие фермеры продолжают заливать префектуры данным ресурсом и метать яйца в окна административных зданий. Демонстранты требуют финансовой помощи со стороны государства, а также выступают против политики розничных и закупочных цен.

В промышленной зоне одной из французских коммун продолжают свою забастовку мусорщики. Жители жалуются на неприятный запах, а местные телеканалы публикуют кадры, на которых по улицам разгуливают одичавшие свиньи.

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