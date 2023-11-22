Во Франции не утихают протесты аграриев. Причина недовольства крестьян - запрет властей на некоторые виды удобрений и непосильный налоговый пресс. В приморских регионах страны подобные демонстрации крестьянского недовольства уже сделались привычными. Французские власти к таким акциям относятся легкомысленно, по принципу "собака лает - ветер носит". Митингующие к этому привыкли, а потому на совесть начальства пытаются воздействовать через обонятельные рецепторы. Запахи на городских площадях еще долго напоминают о крестьянском протесте.