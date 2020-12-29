Во Франции неизвестные вандалы осквернили могилы свастикой на кладбище коммуны Фонтенбло неподалеку от Парижа. Фашистский символ изображен на десятках плит и надгробий. Другого ущерба на кладбище не обнаружено. Сейчас обстоятельства случившегося расследует полиция. В минувшем декабре неизвестные расписали свастиками могилы на еврейском кладбище еще в нескольких коммунах.