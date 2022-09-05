ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Во Франции одновременно закрыли 30 городских бассейнов - в чем причина

Во Франции одновременно закрыли 30 городских бассейнов - в чем причина

Меры экономии электроэнергии, принятые во Франции, привели к внезапному прекращению работы 30 городских бассейнов, в частности в Версале и Лиможе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как отмечает BFMTV, "часто обогреваемые газом, бассейны потребляют много энергии, и стоимость их эксплуатации возросла особенно стремительно".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все