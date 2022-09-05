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Во Франции одновременно закрыли 30 городских бассейнов - в чем причина
Меры экономии электроэнергии, принятые во Франции, привели к внезапному прекращению работы 30 городских бассейнов, в частности в Версале и Лиможе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
Как отмечает BFMTV, "часто обогреваемые газом, бассейны потребляют много энергии, и стоимость их эксплуатации возросла особенно стремительно".
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