Во Франции ограбили собор из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

Кафедральный собор Олорон-Сент-Мари ограбили в ночь с 3 на 4 ноября. Сначала преступники протаранили машиной укрепленную дверь собора, затем распилили решетки в часовне, где находились сокровища. По данным полиции, похищены ювелирные кресты, чаши, литургические облачения и др. Преступники скрылись в неизвестном направлении.