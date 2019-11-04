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Во Франции ограбили собор из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Кафедральный собор Олорон-Сент-Мари ограбили в ночь с 3 на 4 ноября. Сначала преступники протаранили машиной укрепленную дверь собора, затем распилили решетки в часовне, где находились сокровища. По данным полиции, похищены ювелирные кресты, чаши, литургические облачения и др. Преступники скрылись в неизвестном направлении.
Со слов мэра города Олорон-Сент-Мари, преступление нанесло значительный ущерб собору. На данный момент проводится инвентаризация, подсчитывается сумма ущерба. Ведется расследование.
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