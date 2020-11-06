Во Франции около школы задержали мужчину с ножом

Возле школы в пригороде Парижа задержан мужчина с ножом. По словам очевидцев, он вел себя чрезвычайно агрессивно. Выкрикивал бессвязные угрозы родителям, которые вели детей в школу. На место происшествия оперативно прибыл отряд полиции. Через несколько минут благодаря камерам видеонаблюдения подозреваемый был задержан.