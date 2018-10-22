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Во Франции опоздавший на урок школьник угрожал учителю пистолетом

Это шокирующее видео пришло из Франции. Опоздавший на урок школьник угрожает учителю пистолетом. Оказалось, что это муляж. Ролик появился в социальных сетях, однако сейчас уже удален. На кадрах педагог сохраняет невозмутимое спокойствие. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в "Твиттере", что поручил министрам предотвратить подобные инциденты в школах.

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