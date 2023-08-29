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Во Франции отчитали главу ЕС за расходы на Украину
"Нет разграблению нашей армии!" - заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он публичноотчитал главу ЕС, которая не только способствует эскалации конфликта в Украине, но и грабит армию стран Евросоюза. Точкой невозврата для французского политика стало принятие Урсулой фон дер Ляйен очень "дорогого" решения касательно следующей помощи режиму Зеленского, а также ее обещание, что помощи будет еще больше.
Совокупная помощь Украине от Евросоюза достигла 20 млрд евро с февраля 2022 года. По данным "Файнэншл Таймс", Брюссель считает необходимым выделить на нужды Киева еще 86 млрд евро. Однако далеко не все страны ЕС с этим согласны. Споры продолжаются, и это, как полагают эксперты, может стать ключевой проверкой решимости ЕС в отношении Украины, так как Запад все более скептично относится к действиям Киева из-за провала летнего контрнаступления.
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