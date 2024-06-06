6 июня - 80-летняя годовщина высадки союзников в Нормандии. Операция получила кодовое название "Оверлорд". Союзники СССР по антигитлеровской коалиции открыли долгожданный второй фронт, когда во Второй мировой наметился коренной перелом. На Восточном фронте в это время Красная армия уже начинала свой поход в Центральную Европу.

Сегодня высадка в Нормандии стала все чаще мелькать в западной пропаганде, продвигаться политическими элитами как решающий ход Второй мировой войны, положивший конец Третьему рейху.