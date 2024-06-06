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Во Франции отмечают 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии без России
6 июня - 80-летняя годовщина высадки союзников в Нормандии. Операция получила кодовое название "Оверлорд". Союзники СССР по антигитлеровской коалиции открыли долгожданный второй фронт, когда во Второй мировой наметился коренной перелом. На Восточном фронте в это время Красная армия уже начинала свой поход в Центральную Европу.
Сегодня высадка в Нормандии стала все чаще мелькать в западной пропаганде, продвигаться политическими элитами как решающий ход Второй мировой войны, положивший конец Третьему рейху.
На берегу пролива Ла-Манш самоназванный праздник победы Европы и США в борьбе с Гитлером соберутся отмечать главы 25 государств и правительств. Российскую сторону не пригласили. Примечательно, что участие в мероприятии примут и канцлер Германии Шольц, и президент Италии Маттарелла, страны которых имеют отчетливо отрицательное отношение к 80-летней дате. Не забыли и премьера Канады Трюдо, который бурно рукоплескал в парламенте страны украинскому нацисту Гунько.
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