Во Франции накануне завершился первый тур досрочных парламентских выборов. Они были назначены президентом страны после поражения его партии на выборах в Европарламент. Голосование завершилось убедительной победой партии "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен. Партия Эммануэля Макрона оказалась третьей. В столице страны вполне ожидаемо вспыхнули протесты несогласных с исходом голосования. Однако все самое интересное еще впереди - второй тур выборов, который окончательно определит расклад сил в Пятой республике, пройдет 7 июля.

Подробнее о происходящем в Франции рассказал Евгений Белоусов.

Рекордная явка и жаркая ночь - во Франции подвели итоги первого тура парламентских выборов, на которые отдать свой голос пришли более 66 % избирателей. Крайне правая консервативная партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала больше 33 % голосов. На втором месте левые, а правящая коалиция Эммануэля Макрона с позором проигрывает. Западные СМИ уже объявили о конце макронизма, заявляя, что вскоре страной частично будут управлять политики, симпатизирующие России, обещающие реформировать Европейский союз, а также дать бой бесконтрольной миграции и выйти из НАТО.

Это форма великой эмансипации, мы возвращаем себе нашу свободу, решение защитить себя от других политических сил, которые причиняли нам боль, ослабляли нас, разрушали нас. Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение" (Франция)

Уже по традиции к этому дню готовились заранее - полиция стягивала дополнительные силы к местам возможных акций, а владельцы бизнеса зашивали фанерой точки продаж. И не зря - всю минувшую ночь в крупнейших городах страны грохотали петарды. После объявления предварительных результатов на улицы вышли недовольные победой Ле Пен. В Лионе полыхали автомобили, строились баррикады. В Париже прошел 100-тысячный митинг левых, после чего в городе также начались беспорядки.

Макрон тем временем уже призвал политиков из других лагерей объединяться вокруг него ко второму туру. Французский лидер наивно рассчитывает, что у него, как раньше, получится одержать победу. Впрочем, как говорится, сам виноват: после проигранных европейских выборов Макрон устроил игру с огнем - распустил Национальное собрание и сделал ставку на досрочное голосование, хотя его партия могла быть у власти аж до 2027 года.

Он пытается поставить себя выше партии, в то время как его электоральная поддержка, продемонстрированная на выборах, составляет 7,3% от зарегистрированных избирателей. Это означает, что за него не голосовали 93% французов. Доминик Делавард, экс-генерал французской армии

Не забыли французскому президенту и те проблемы, что он создал своим "мудрым" правлением - безопасность, нелегальная миграция, падение уровня жизни, рост антисемитизма, втягивание Франции в украинский конфликт.

"Макрон, откровенно говоря, бросил Францию, он занимается чем попало. И что же делают люди? Они хотят отомстить", - говорит местный житель.

"С момента прихода к власти у Макрона было достаточно времени, чтобы проявить себя, и тем не менее он разочаровал французов, как и многие другие правительства в свое время, поэтому люди неизбежно обращаются к чему-то новому, что они еще не пробовали", - считает другой.

"Макрон для меня - хуже некуда", - признается францужинка.

Впрочем, бытует мнение, что Макрон заранее планировал политическое самоубийство - с целью и рыбку съесть, и в тюрьму не сесть. Якобы все его непопулярные действия и воинственная риторика связаны с тем, что Вашингтон действительно планирует втянуть Париж в боевые действия в Украине. И для того, чтобы не допустить такого развития событий, французский лидер сделал все, чтобы понизить свою популярность до минимума. А дальше - к власти придут новые силы, которые выступят против военной поддержки Киева, и на ковре в Белом доме Макрон сможет заявить, что делал все, что ему приказывали, но, увы, не получились. Но это лишь домыслы, а факты говорят за себя.

Еще пару лет назад Александр Лукашенко предупреждал, что европейцам аукнется бездумная политика и пляски под дудку Вашингтона. Ведь люди не намерены расплачиваться за ошибки правящей верхушки.

"Европа протрезвела. Если руководители-европейцы не поймут ситуацию... Им-то зачем эта война? В их доме, на пороге? Они сметут и Шольца, и Макрона. Вот посмотрите", - сказал белорусский лидер.