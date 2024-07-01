3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во Франции подвели итоги первого тура парламентских выборов - правящая коалиция Макрона с позором проигрывает
Во Франции накануне завершился первый тур досрочных парламентских выборов. Они были назначены президентом страны после поражения его партии на выборах в Европарламент. Голосование завершилось убедительной победой партии "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен. Партия Эммануэля Макрона оказалась третьей. В столице страны вполне ожидаемо вспыхнули протесты несогласных с исходом голосования. Однако все самое интересное еще впереди - второй тур выборов, который окончательно определит расклад сил в Пятой республике, пройдет 7 июля.
Подробнее о происходящем в Франции рассказал Евгений Белоусов.
Рекордная явка и жаркая ночь - во Франции подвели итоги первого тура парламентских выборов, на которые отдать свой голос пришли более 66 % избирателей. Крайне правая консервативная партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала больше 33 % голосов. На втором месте левые, а правящая коалиция Эммануэля Макрона с позором проигрывает. Западные СМИ уже объявили о конце макронизма, заявляя, что вскоре страной частично будут управлять политики, симпатизирующие России, обещающие реформировать Европейский союз, а также дать бой бесконтрольной миграции и выйти из НАТО.
Это форма великой эмансипации, мы возвращаем себе нашу свободу, решение защитить себя от других политических сил, которые причиняли нам боль, ослабляли нас, разрушали нас.
Уже по традиции к этому дню готовились заранее - полиция стягивала дополнительные силы к местам возможных акций, а владельцы бизнеса зашивали фанерой точки продаж. И не зря - всю минувшую ночь в крупнейших городах страны грохотали петарды. После объявления предварительных результатов на улицы вышли недовольные победой Ле Пен. В Лионе полыхали автомобили, строились баррикады. В Париже прошел 100-тысячный митинг левых, после чего в городе также начались беспорядки.
Макрон тем временем уже призвал политиков из других лагерей объединяться вокруг него ко второму туру. Французский лидер наивно рассчитывает, что у него, как раньше, получится одержать победу. Впрочем, как говорится, сам виноват: после проигранных европейских выборов Макрон устроил игру с огнем - распустил Национальное собрание и сделал ставку на досрочное голосование, хотя его партия могла быть у власти аж до 2027 года.
Он пытается поставить себя выше партии, в то время как его электоральная поддержка, продемонстрированная на выборах, составляет 7,3% от зарегистрированных избирателей. Это означает, что за него не голосовали 93% французов.
Не забыли французскому президенту и те проблемы, что он создал своим "мудрым" правлением - безопасность, нелегальная миграция, падение уровня жизни, рост антисемитизма, втягивание Франции в украинский конфликт.
"Макрон, откровенно говоря, бросил Францию, он занимается чем попало. И что же делают люди? Они хотят отомстить", - говорит местный житель.
"С момента прихода к власти у Макрона было достаточно времени, чтобы проявить себя, и тем не менее он разочаровал французов, как и многие другие правительства в свое время, поэтому люди неизбежно обращаются к чему-то новому, что они еще не пробовали", - считает другой.
"Макрон для меня - хуже некуда", - признается францужинка.
Впрочем, бытует мнение, что Макрон заранее планировал политическое самоубийство - с целью и рыбку съесть, и в тюрьму не сесть. Якобы все его непопулярные действия и воинственная риторика связаны с тем, что Вашингтон действительно планирует втянуть Париж в боевые действия в Украине. И для того, чтобы не допустить такого развития событий, французский лидер сделал все, чтобы понизить свою популярность до минимума. А дальше - к власти придут новые силы, которые выступят против военной поддержки Киева, и на ковре в Белом доме Макрон сможет заявить, что делал все, что ему приказывали, но, увы, не получились. Но это лишь домыслы, а факты говорят за себя.
Еще пару лет назад Александр Лукашенко предупреждал, что европейцам аукнется бездумная политика и пляски под дудку Вашингтона. Ведь люди не намерены расплачиваться за ошибки правящей верхушки.
"Европа протрезвела. Если руководители-европейцы не поймут ситуацию... Им-то зачем эта война? В их доме, на пороге? Они сметут и Шольца, и Макрона. Вот посмотрите", - сказал белорусский лидер.
Конечно, Макрона пока никто не смел, но чего ждать от Франции в будущем - покажет время. В частности, ближайшее воскресенье, когда в стране пройдет второй тур выборов и граждане определят всех депутатов, тем самым приведя к власти новую силу или оставив все как есть. Аналитики не исключают договоренностей между президентской коалицией и левым "Новым народным фронтом", чтобы помешать избранию кандидатов от крайне правых. Но даже если Ле Пен не получит большинство, новым премьер-министром страны вполне может стать ее соратник Жордан Барделла, и тогда Макрону до конца срока будет крайне неудобно выполнять волю из-за океана.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов