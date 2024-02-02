Во Франции, помимо фермеров, на улицы вышли учителя, а в Португалии и Брюсселе протестуют аграрии

Во Франции вслед за фермерами протестовать вышли учителя. Они недовольны низкими зарплатами и сокращениями рабочих мест. Демонстранты требуют отставки министра образования, а также мер по поддержке государственных школ. В акции участвуют более 40 % педагогов учебных заведений и детсадов.

Что касается фермеров, накануне французский премьер озвучил пакет мер поддержки сельхозпроизводителей. Для этого из бюджета придется выделить 400 млн евро. К этому добавится частичное возмещение расходов на дизельное топливо, на что потребуется еще 200 млн евро. Профсоюзы уже призывают положить конец протестам, однако у Парижа все еще стоят колонны тракторов.

Примеру французов последовали и португальцы. Сотни тракторов блокируют шоссе, ведущие к испанской границе.