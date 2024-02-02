ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Во Франции, помимо фермеров, на улицы вышли учителя, а в Португалии и Брюсселе протестуют аграрии

Во Франции вслед за фермерами протестовать вышли учителя. Они недовольны низкими зарплатами и сокращениями рабочих мест. Демонстранты требуют отставки министра образования, а также мер по поддержке государственных школ. В акции участвуют более 40 % педагогов учебных заведений и детсадов.

Что касается фермеров, накануне французский премьер озвучил пакет мер поддержки сельхозпроизводителей. Для этого из бюджета придется выделить 400 млн евро. К этому добавится частичное возмещение расходов на дизельное топливо, на что потребуется еще 200 млн евро. Профсоюзы уже призывают положить конец протестам, однако у Парижа все еще стоят колонны тракторов.

Примеру французов последовали и португальцы. Сотни тракторов блокируют шоссе, ведущие к испанской границе.

В то же время масштабные протесты фермеров во Франции уже привели к закономерному результату: полки магазинов опустели. Как и в Бельгии, где накануне аграрии заблокировали тракторами и закидали яйцами здание Европарламента в Брюсселе. Там проходит саммит ЕС. Кроме бельгийцев, в осаде приняли участие и фермеры Франции, Италии, Испании, а также Португалии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все