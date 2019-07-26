Усилить средства наблюдения и улучшить оборонные возможности. Во Франции появятся военно-космические силы. Париж выделит 700 миллионов евро на их создание, которое займет пять лет. Об этом сообщила министр обороны. По словам Флоранс Парли, космос может в будущем стать площадкой для потенциальных военных конфликтов, и к этому нужно быть готовым. Напомним, полгода назад указ о создании космических войск подписал американский лидер.