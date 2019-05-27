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Во Франции пойман подозреваемый во взрыве в Лионе

Полиция с пятницы искала мужчину, который на велосипеде привез взрывное устройство к порогу булочной. Тогда пострадали 13 человек. Их госпитализировали. Расследованием занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

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