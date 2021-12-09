Во Франции предотвратили теракт

Полиция Франции в регионе Иль-де-Франс арестовала двух молодых людей по подозрению в подготовке терактов. Задержанным по 23 года. По сведениям правоохранительных органов, они планировали атаки в торговых центрах, университетах и на улицах во время предстоящих рождественских праздников. Злоумышленникам уже предъявлены обвинения. При обыске дома у подозреваемых обнаружены электронные носители с джихадистской литературой и тексты, пропагандирующие "Исламское государство".