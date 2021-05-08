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Во Франции при сходе лавины погибли 4 человека

Во Франции при сходе лавины погибли 4 человека

По информации местных властей, снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет.

ЧП произошло в департаменте Савойя недалеко от коммуны Валлуар в Альпах.

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