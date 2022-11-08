Во Франции придумали новую услугу - лоукост-похороны

Половина жителей Германии считает, что правительство не в силах оказать им эффективную поддержку в том, чтобы пережить зимний энергокризис. Это показывает последний опрос. Треть граждан не смогут позволить себе потратиться на рождественские подарки, а 28 % жалуются на нехватку денег для оплаты коммунальных счетов.

Латвия

Если честных способов выживать у аграриев не осталось, надо прибегать к нечестным. В Латвии резко увеличилось число краж сельхозтехники и комплектующих, а также угонов тракторов. Причина в том, что сельское хозяйство переживает нынешний кризис тяжелее других отраслей экономики.

Франция