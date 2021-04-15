Во Франции принят в окончательном варианте закон "О глобальной безопасности", вызвавший массовые протесты граждан. В своей начальной редакции документ запрещал видео и фотосъемку полицейских. Этими ограничениями возмутились журналисты, поскольку каждого из них закон фактически превращал в преступника.

Парламентарии нашли выход из положения: теперь в законе содержится пункт, который запрещает "провокацию по установлению личности" полицейского. Если суд установит, что личность сотрудника правоохранительных органов фиксировалась с целью нанести ущерб его психическому или физическому здоровью, виновный подлежит наказанию. Преступнику грозит до 75 тысяч евро штрафа или 5 лет заключения.