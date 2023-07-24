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Во Франции призвали ЕС прекратить поддержку Украины
Во Франции ужаснулись положению ВСУ на передовой и призвали ЕС прекратить поддержку Украины из-за того, что "поражение уже наступило". Автором инициативы стал лидер французской фракции "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Достаточно почитать англо-саксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы в Украине", - сказал он. Политик призвал оставить "бойню и разруху" и способствовать урегулированию конфликта путем переговоров.
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