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Во Франции призвали прекратить помогать ВСУ
Во Франции призвали прекратить поддержку киевского режима из-за его коллапса.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подчеркнул, что западная пресса "наперебой говорит о военном крахе Украины и Зеленского". "В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите все это!" - написал французский политик в соцсетях.
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