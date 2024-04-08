Во Франции призвали прекратить помогать ВСУ

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подчеркнул, что западная пресса "наперебой говорит о военном крахе Украины и Зеленского". "В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите все это!" - написал французский политик в соцсетях.