ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Во Франции призвали прекратить помогать ВСУ

Во Франции призвали прекратить поддержку киевского режима из-за его коллапса.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подчеркнул, что западная пресса "наперебой говорит о военном крахе Украины и Зеленского". "В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите все это!" - написал французский политик в соцсетях.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все