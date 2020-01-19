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Во Франции продолжаются акции "желтых жилетов"

Во Франции вторые сутки не утихают протесты: демонстранты всю ночь выражали свое недовольство пенсионной реформой в центре Парижа. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Арестовано не менее 30 митингующих. Напомним, вчера противники правительства попытались прорваться к президенту страны Эммануэлю Макрону во время его семейного похода в театр.

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