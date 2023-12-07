Во Франции продолжаются навозные бунты, а в Германии госслужащие требуют повышения зарплат

Французские фермеры не прекращают свои навозные бунты. Союзы сельхозпроизводителей организовали сразу несколько демонстраций в городах региона Бретань в знак протеста против повышения налогов и сборов. В столицу региона - Ренн - пригнали тракторы, с которых навозом принялись обстреливать здания местной администрации.

Тысячи государственных служащих прошли маршем по центру Берлина с требованием повышения зарплат на 10 с половиной процентов. Текущий уровень заработка, по их словам, не позволяет справляться с повышением цен, тарифов и арендной платы. Сообщается, что к маршу также присоединились члены Немецкого союза образования и Профсоюза полиции. Митинг с аналогичными требованиями состоялся также в Штутгарте. Это лишь последние из акций, которые прошли по всей стране на этой неделе. Профсоюзы уже призвали преподавателей, сотрудников университетов и социальных работников объявить двухдневную забастовку.