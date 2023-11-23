Во Франции продолжаются навозные бунты фермеров

Во Франции продолжаются так называемые навозные бунты фермеров. Самое широкое распространение подобные протесты получили на юге страны. Накануне несколько грузовиков с органическим удобрением были выгружены в одном из городов недалеко от Тулузы: зловонные горы подожгли, чтобы оказать максимально убедительное воздействие на обонятельные рецепторы чиновников.