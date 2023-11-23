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Во Франции продолжаются навозные бунты фермеров
Во Франции продолжаются так называемые навозные бунты фермеров. Самое широкое распространение подобные протесты получили на юге страны. Накануне несколько грузовиков с органическим удобрением были выгружены в одном из городов недалеко от Тулузы: зловонные горы подожгли, чтобы оказать максимально убедительное воздействие на обонятельные рецепторы чиновников.
Ранее 300 кубометров удобрения крестьяне выгрузили перед мэрией города Кагор. Здесь его даже намазывали толстым слоем на стены ратуши при помощи бульдозера. Недовольство фермеров вызывает задержка и недостаточность госпомощи работникам аграрной сферы: правительство Франции делает для защиты отрасли от разорения явно недостаточно, считают крестьяне.
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