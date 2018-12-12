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Во Франции продолжаются поиски стрелка, устроившего настоящую бойню в Страсбурге
Его ищут более семи сотен полицейских. Хотя в МВД не исключают, что он мог успеть покинуть страну.
Напомним, 29-летний выходец из Марокко накануне открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Погибли два человека, пострадали не менее 13 - один из них на грани жизни и смерти - в коме. Нападавший скрылся с места преступления на захваченном такси, несмотря на то, что правоохранителям удалось его ранить. Инцидент расследуют как теракт.
Кроме того, за связи с радикалами преступник был внесен в список людей, угрожающих государственной безопасности Франции. По делу задержаны 4 человека - это родственники Шарифа, среди них - два его брата. При обыске в квартире нападавшего силовики обнаружили оружие и боеприпасы, в том числе гранаты и винтовку. В связи с трагедией рождественская ярмарка в Страсбурге закрыта, отменены праздничные представления. В городе объявлен траур.
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