Во Франции продолжаются поиски стрелка, устроившего настоящую бойню в Страсбурге

Его ищут более семи сотен полицейских. Хотя в МВД не исключают, что он мог успеть покинуть страну.

Напомним, 29-летний выходец из Марокко накануне открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Погибли два человека, пострадали не менее 13 - один из них на грани жизни и смерти - в коме. Нападавший скрылся с места преступления на захваченном такси, несмотря на то, что правоохранителям удалось его ранить. Инцидент расследуют как теракт.

