Во Франции проголосовали за закон против исламизма

Во Франции депутаты проголосовали за скандальный законопроект "Об укреплении республиканских принципов". Изначально документ носил название "О сепаратизме", что подразумевало отделение приверженцев радикального ислама от французского общества. Но в итоге это слово решили убрать из текста, поскольку многие предложения и так вызвали острые дискуссии. Закон будет передан в сенат, где, вероятнее всего, его утвердят уже в марте. Таким образом до 5 лет тюрьмы и до 75 тысяч евро штрафа светит за угрозы, насилие или любой акт устрашения по отношению к госслужащим. До 3 лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа за угрозу жизни другого лица путем распространения информации, позволяющей его идентифицировать и узнать место проживания. А статья 8 обязывает распускать любые ассоциации и собрания, которые нарушают те самые республиканские принципы. Закон вызвал массовые протесты в стране. Критики утверждают, что он ограничивает свободу слова и вероисповедания.