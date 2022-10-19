Во Франции прошла общенациональная забастовка госслужащих - от властей требовали социальных гарантий

Общенациональная забастовка госслужащих во Франции: на работу не вышли представители самых разных сфер - от учителей до транспортников. Под вечер на улицы хлынули манифестанты потребовать от властей социальных гарантий и эффективной борьбы с падением уровня жизни. Мирная демонстрация быстро переросла в ожесточенные уличные беспорядки. Полиция без жалости применяла все виды спецсредств, сообщается о раненых. Одному из протестующих выбили глаз. Во Франции многие считают, что по глазам в ходе таких акций блюстители порядка метят целенаправленно.

Участники акций громили и грабили магазины, рушили билборды, разбирали мостовые и вели с полицией настоящие уличные бои.

Протесты продолжатся и сегодня: во Франции бастуют работники АЗС. Из-за этого дефицит топлива охватил большинство регионов страны. Даже если бензин на заправке есть, стоять за ним приходится несколько часов.

Великобритания

В Соединенном Королевстве также стартует общенациональный марафон забастовок. Прибавки к зарплатам требуют медики - стачку объявили представители младшего медицинского персонала и дипломированные врачи. В ближайшие дни остановят работу 115 тысяч почтовых служащих, а также тысяча водителей грузовиков. Все они недовольны тем, как безудержная инфляция превращает их зарплаты в жалкие гроши.

Германия

В Германии продолжается трехдневная забастовка пилотов компании Eurowings. По стране отменены сотни рейсов. Это подразделение концерна Lufthansa обеспечивает авиасообщение в пределах Германии и Европы: забастовка пилотов доставляет серьезные неудобства не только немцам, но и гражданам стран-соседей.