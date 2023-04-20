Во Франции протестующие против пенсионной реформы захватили здание Euronext Парижской фондовой биржи

Более сотни человек ворвались в здание Парижской фондовой биржи, растянули плакат "Нет пенсионной реформе!", жгли фаеры и скандировали "Макрона в отставку!".

Напомним, реформа повышает пенсионный возраст до 64 лет и отменяет специальные режимы для ряда трудных профессий. Это вызвало резкое неприятие во французском обществе. Массовые акции протеста проходят по всей стране с января.

